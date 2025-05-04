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ترامب لشبكة إن بي سي: نحن بحاجة ماسة إلى غرينلاند من أجل الأمن الدولي
Lebanon 24
04-05-2025
|
10:55
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