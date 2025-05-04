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القسام: تمكنا أمس من تفجير عبوة مضادة للأفراد بقوة صهيونية راجلة قوامها 6 جنود وأوقعناهم قتلى وجرحى شرق رفح

Lebanon 24
04-05-2025 | 11:13
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