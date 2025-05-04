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وزير الاعلام: على اللبنانيين الشعور بأن الحكومة تحترم قدسية الاستحقاقات الدستورية
Lebanon 24
04-05-2025
|
11:21
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