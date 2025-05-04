محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي: الأمن كان مضبوطًا وأي محاولة لضرب المشهد الديمقراطي جرى التعامل معها بحزم تام والاستحقاق اليوم أُنجز بشكل جيّد

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