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إجلاء مئات السياح من مدينة البتراء في الاردن جراء فيضانات تسببت بها أمطار غزيرة

Lebanon 24
04-05-2025 | 11:31
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