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وزير الداخلية أحمد الحجار: اليوم عرس وطني ديمقراطي جامع لكلّ اللبنانيين في محافظة جبل لبنان والعملية جرت بسلاسة بعيدًا عن أي ضغوط ومشاكل أمنية تذكر

Lebanon 24
04-05-2025 | 12:22
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