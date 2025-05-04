وزير الداخلية أحمد الحجار: اليوم عرس وطني ديمقراطي جامع لكلّ اللبنانيين في محافظة جبل لبنان والعملية جرت بسلاسة بعيدًا عن أي ضغوط ومشاكل أمنية تذكر

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