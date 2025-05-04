الحجار: أنا راضٍ عن النهار الانتخابي الطويل ورغم الإشكالات البسيطة وعدد الشكاوى الذي لم يصل إلى 500 شكوى ومعظمها لها طابع إداري فاللبنانيون أُعطوا الفرصة للتعبير عن رأيهم بكل حرية من دون إشكالات تذكر

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