ماكينة القوات: فوز اللائحة البلدية الكاملة المدعومة من "القوات اللبنانية" في بلدة التعزانية، برئاسة ربيع أبي منصور في مواجهة لائحة "التيار الوطني الحر" التي ترأسها رئيس البلدية الحالي أنطوان أبي منصور

Lebanon 24