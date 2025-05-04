رئيس بلدية الحازمية جان الأسمر لـ الجديد: فزت بـ80% من الأصوات وهذا تكليف بمحبة وسأواصل الوقوف إلى جانب أهالي الحازمية الذين يعرفون من يفي بوعوده

Lebanon 24