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النائب سامي الجميل: ما حصل اليوم في المتن الشّماليّ "قصّة كبيرة" فالمنظومة القديمة تجذّرت في بعض القرى والمدن واليوم شهدنا تغييرًا كبيرًا

Lebanon 24
04-05-2025 | 16:26
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