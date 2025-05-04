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الخارجية الإيرانية: من ينسبون لإيران بطولات اليمنيين دفاعا عن أنفسهم ودعما لفلسطين يهينون شعبا مظلوما ومقداما

Lebanon 24
04-05-2025 | 16:46
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