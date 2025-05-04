"أكسيوس" نقلاً عن الأمم المتحدة: الخطة الإسرائيلية الأميركية لإنشاء آلية جديدة لإيصال المساعدات إلى الفلسطينيين في قطاع غزة تتعارض مع المبادئ الإنسانية الأساسية

Lebanon 24