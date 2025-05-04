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"أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي: توسيع العملية العسكرية لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد زيارة ترمب للشرق الأوسط بـ10 أيام

Lebanon 24
04-05-2025 | 19:01
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