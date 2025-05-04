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رئيس وزراء فيتنام: الرسوم الجمركية الأميركية تؤثّر سلبا على الاقتصاد العالمي

Lebanon 24
04-05-2025 | 23:13
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