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هيئة البث الإسرائيلية: تفعيل حالة التأهب بمدينة أريئيل للاشتباه في تسلل إرهابي

Lebanon 24
04-05-2025 | 23:14
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