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المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية: إسرائيل ملزمة قانونا بإدخال المساعدات لغزة

Lebanon 24
05-05-2025 | 01:15
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