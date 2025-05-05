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هآرتس: الجيش الإسرائيلي يستعد لتجنيد عشرات الآلاف من الاحتياط لكن معظمهم لم يستدعوا فعليا للخدمة بعد

Lebanon 24
05-05-2025 | 01:58
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