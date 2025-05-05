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رئيس الأركان الإسرائيلي: نحن على الطريق لهزيمة حماس ما سيساعد في إعادة الرهائن

Lebanon 24
05-05-2025 | 02:13
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