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نتنياهو أوضح أن خطة توسيع القتال في غزة تنتقل لأسلوب احتلال الأراضي (العربية)

Lebanon 24
05-05-2025 | 02:17
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