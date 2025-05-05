22
o
بيروت
24
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
22
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
11
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
مصادر إسرائيلية: مجلس الوزراء يرى أنه يوجد في غزة ما يكفي من الغذاء
Lebanon 24
05-05-2025
|
02:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصدر إسرائيلي: لا يوجد أي تقدم حقيقي في مفاوضات غزة
Lebanon 24
مصدر إسرائيلي: لا يوجد أي تقدم حقيقي في مفاوضات غزة
05/05/2025 12:32:19
05/05/2025 12:32:19
Lebanon 24
Lebanon 24
لجان مقاومة الفاشر: الدعم السريع قصفت مصادر المياه ونفد الغذاء من المنطقة
Lebanon 24
لجان مقاومة الفاشر: الدعم السريع قصفت مصادر المياه ونفد الغذاء من المنطقة
05/05/2025 12:32:19
05/05/2025 12:32:19
Lebanon 24
Lebanon 24
برنامج الأغذية العالمي: مئات الآلاف من سكان غزة معرضون للخطر مع تناقص مخزون الغذاء
Lebanon 24
برنامج الأغذية العالمي: مئات الآلاف من سكان غزة معرضون للخطر مع تناقص مخزون الغذاء
05/05/2025 12:32:19
05/05/2025 12:32:19
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي: مكالمة بوتين وترمب أثبتت أنه لا يوجد سوى موسكو وواشنطن في قاعة الطعام
Lebanon 24
نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي: مكالمة بوتين وترمب أثبتت أنه لا يوجد سوى موسكو وواشنطن في قاعة الطعام
05/05/2025 12:32:19
05/05/2025 12:32:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الدفاع الروسية: أسقطنا 123 مسيّرة أوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية
Lebanon 24
الدفاع الروسية: أسقطنا 123 مسيّرة أوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية
05:31 | 2025-05-05
05/05/2025 05:31:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا: انتهاء القتال في سد تشرين بريف حلب
Lebanon 24
الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا: انتهاء القتال في سد تشرين بريف حلب
05:31 | 2025-05-05
05/05/2025 05:31:01
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع "واللا" نقلاً عن مصادر: الجيش الإسرائيلي يستعد للرد على الحوثيين لكن التوقيت غير واضح بعد
Lebanon 24
موقع "واللا" نقلاً عن مصادر: الجيش الإسرائيلي يستعد للرد على الحوثيين لكن التوقيت غير واضح بعد
05:30 | 2025-05-05
05/05/2025 05:30:37
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع "واللا" الإسرائيلي: رئيس الأركان الإسرائيلي سيقدّم إلى المستوى السياسي خيارات العمل والأهداف المفضلة للهجوم في اليمن
Lebanon 24
موقع "واللا" الإسرائيلي: رئيس الأركان الإسرائيلي سيقدّم إلى المستوى السياسي خيارات العمل والأهداف المفضلة للهجوم في اليمن
05:30 | 2025-05-05
05/05/2025 05:30:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بلومبرغ: الاتحاد الأوروبي سيقترح إجراءات لحظر واردات الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027
Lebanon 24
بلومبرغ: الاتحاد الأوروبي سيقترح إجراءات لحظر واردات الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027
05:17 | 2025-05-05
05/05/2025 05:17:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الانتخابات البلدية والاختيارية في جبل لبنان.. هذه آخر النتائج
Lebanon 24
الانتخابات البلدية والاختيارية في جبل لبنان.. هذه آخر النتائج
16:46 | 2025-05-04
04/05/2025 04:46:01
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة غذائية.. هذا ما وُجد داخل محل حلويات شهير
Lebanon 24
فضيحة غذائية.. هذا ما وُجد داخل محل حلويات شهير
10:45 | 2025-05-04
04/05/2025 10:45:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاق ابنتها ماريتا.. أول تعليق من كوليت الحلاني على خبر الانفصال وهكذا دعمتها (صورة)
Lebanon 24
بعد طلاق ابنتها ماريتا.. أول تعليق من كوليت الحلاني على خبر الانفصال وهكذا دعمتها (صورة)
23:23 | 2025-05-04
04/05/2025 11:23:38
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم بالأرقام ما بلغته نسب الاقتراع في جبل لبنان مع إقفال صناديق الاقتراع
Lebanon 24
إليكم بالأرقام ما بلغته نسب الاقتراع في جبل لبنان مع إقفال صناديق الاقتراع
12:49 | 2025-05-04
04/05/2025 12:49:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بلديات جبل لبنان: النتائج ترسم مشهداً جديداً
Lebanon 24
بلديات جبل لبنان: النتائج ترسم مشهداً جديداً
22:09 | 2025-05-04
04/05/2025 10:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
05:31 | 2025-05-05
الدفاع الروسية: أسقطنا 123 مسيّرة أوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية
05:31 | 2025-05-05
الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا: انتهاء القتال في سد تشرين بريف حلب
05:30 | 2025-05-05
موقع "واللا" نقلاً عن مصادر: الجيش الإسرائيلي يستعد للرد على الحوثيين لكن التوقيت غير واضح بعد
05:30 | 2025-05-05
موقع "واللا" الإسرائيلي: رئيس الأركان الإسرائيلي سيقدّم إلى المستوى السياسي خيارات العمل والأهداف المفضلة للهجوم في اليمن
05:17 | 2025-05-05
بلومبرغ: الاتحاد الأوروبي سيقترح إجراءات لحظر واردات الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027
05:16 | 2025-05-05
يديعوت أحرونوت: الحكومة لن تشكل حاليا لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 تشرين الاول بزعم أن الوقت غير مناسب
فيديو
تُعاني من 3 أمراض وراثية مزمنة.. فنانة شهيرة تُدافع عن ديمة بياعة وتعتذر (فيديو)
Lebanon 24
تُعاني من 3 أمراض وراثية مزمنة.. فنانة شهيرة تُدافع عن ديمة بياعة وتعتذر (فيديو)
01:36 | 2025-05-05
05/05/2025 12:32:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تملك فيلا فخمة في بعلبك.. فنانة لبنانية تكشف عن تعرضها للخيانة (فيديو)
Lebanon 24
تملك فيلا فخمة في بعلبك.. فنانة لبنانية تكشف عن تعرضها للخيانة (فيديو)
03:24 | 2025-05-03
05/05/2025 12:32:19
Lebanon 24
Lebanon 24
اضطر لايقاف خاصية التعليقات.. هل كانت أغنية عاصي الحلاني رداً على طلاق ابنته ماريتا؟ (فيديو)
Lebanon 24
اضطر لايقاف خاصية التعليقات.. هل كانت أغنية عاصي الحلاني رداً على طلاق ابنته ماريتا؟ (فيديو)
00:11 | 2025-05-02
05/05/2025 12:32:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24