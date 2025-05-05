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أهالي المحتجزين الإسرائيليين يقولون إن مخطط الحكومة لتوسيع الحرب في غزة يعني "التضحية بالرهائن"

Lebanon 24
05-05-2025 | 03:33
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