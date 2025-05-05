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الجيش الباكستاني يعلن إجراء تجربة إطلاق صاروخ ثانية في ظل التوتر مع الهند

Lebanon 24
05-05-2025 | 04:12
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