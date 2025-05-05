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النائب آلان عون لـ "الجديد": يوم أمس كان إختباراً كبيراً وعبرة وفي حارة حريك تمّ التعاطي معي بكيدية وباسيل فرض حرب إلغاء ولكنّه لم يُوفّق

Lebanon 24
05-05-2025 | 04:41
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