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آلان عون لـ "الجديد": كان من المفترض ألا تُشن حرب إلغاء لا على شخصي ولا على العائلات وما حصل بالأمس عبرة أيضاً للثنائي الشيعي من ناحية عدم التعاطي بفوقية مع الأطراف الأخرى

Lebanon 24
05-05-2025 | 04:41
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