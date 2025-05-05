آلان عون لـ "الجديد": كان من المفترض ألا تُشن حرب إلغاء لا على شخصي ولا على العائلات وما حصل بالأمس عبرة أيضاً للثنائي الشيعي من ناحية عدم التعاطي بفوقية مع الأطراف الأخرى

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