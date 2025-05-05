وزير الداخلية أحمد الحجار: أشكر كل من ساهم بإنجاح العملية الانتخابية وهناك جهد كبير وُضع من أصغر موظّف لأكبر موظّف ولجان القيد لا تزال مستمرّة في عملية الفرز

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