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الحجار: سنجري عملية تدقيق شاملة لكلّ الأسبوع الانتخابي لتدارك الثغرات والمشاكل اللوجستيّة التي حصلت وتلافيها في الأيّام الانتخابية المقبلة

Lebanon 24
05-05-2025 | 04:49
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