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الحجار: انطلاق العهد الجديد وتشكيل الحكومة انعكسا إيجابًا على كلّ البلد ولدى الجميع الايمان بأهميّة إعادة إنتاج بلديات لخدمة الناس

Lebanon 24
05-05-2025 | 04:55
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