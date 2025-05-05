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موقع "واللا" الإسرائيلي: رئيس الأركان الإسرائيلي سيقدّم إلى المستوى السياسي خيارات العمل والأهداف المفضلة للهجوم في اليمن

Lebanon 24
05-05-2025 | 05:30
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