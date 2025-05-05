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الكرملين: نقدر علاقاتنا مع نيودلهي وإسلام آباد ونأمل أن يتمكن الطرفان من الاتفاق على تدابير لخفض التوتر

Lebanon 24
05-05-2025 | 05:57
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