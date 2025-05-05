سفيرة دولة الإمارات في هولندا لسكاي نيوز عربية: تقرير مجلس الأمن يدعم موقف الإمارات بمحكمة العدل الدولية بتأكيد موقف الإمارات الراسخ اتجاه الشعب السوداني

Lebanon 24