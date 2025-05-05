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سفيرة دولة الإمارات في هولندا لسكاي نيوز عربية: تقرير مجلس الأمن يدعم موقف الإمارات بمحكمة العدل الدولية بتأكيد موقف الإمارات الراسخ اتجاه الشعب السوداني

Lebanon 24
05-05-2025 | 06:37
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