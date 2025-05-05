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"يديعوت أحرونوت": تركيا مهتمة ببناء جيش دائم للشرع رغم التردد بسبب التكاليف المالية
Lebanon 24
05-05-2025
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07:21
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