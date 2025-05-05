"يديعوت أحرونوت": الجيش الإسرائيلي ضاعف وجوده 3 مرات في الجولان السوري وأنشأ 9 مواقع جديدة داخل الأراضي السورية بعد مرور 6 أشهر على دخوله إلى المنطقة

Lebanon 24