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وزير الخارجية الإيراني: الدعم الأميركي لمجازر نتنياهو في غزة وخوض الحرب نيابة عنه في اليمن لم يحققا أي شيء للشعب الأميركي

Lebanon 24
05-05-2025 | 08:11
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