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مديرية أمن حمص للجزيرة: ضبط مستودع أسلحة في منطقة القصير قرب الحدود مع لبنان يحوي رشاشات وصواريخ كاتيوشا

Lebanon 24
05-05-2025 | 08:35
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