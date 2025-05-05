Advertisement

أخبار عاجلة

تظاهرات ضد حكومة نتنياهو أمام مكتب الحكومة الإسرائيلية في القدس (العربية)

Lebanon 24
05-05-2025 | 09:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تظاهرات في تل أبيب ضد سياسة حكومة نتنياهو وللمطالبة بإنجاز صفقة لتبادل الأسرى
lebanon 24
05/05/2025 18:29:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة الإسرائيلية تقرر للمرة السابعة تمديد إغلاق مكتب الجزيرة في القدس وحظر عمله لستين يوما أخرى
lebanon 24
05/05/2025 18:29:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. آلاف الإسرائيليين يخرجون في تظاهرات حاشدة بالقدس ضد حكومة نتنياهو
lebanon 24
05/05/2025 18:29:29 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: تظاهرات في القدس أمام منزلي نتنياهو ورون ديرمر مسؤول فريق التفاوض بشأن صفقة التبادل
lebanon 24
05/05/2025 18:29:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:29 | 2025-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:28 | 2025-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:27 | 2025-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:26 | 2025-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:26 | 2025-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:46 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:33 | 2025-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:23 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:49 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:09 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:29 | 2025-05-05
11:28 | 2025-05-05
11:27 | 2025-05-05
11:26 | 2025-05-05
11:26 | 2025-05-05
11:21 | 2025-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24