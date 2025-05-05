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تايمز أوف إسرائيل عن مسؤول إسرائيلي: تل أبيب تحاول استغلال زيارة ترامب مع استدعاء الاحتياط للضغط على حماس

Lebanon 24
05-05-2025 | 10:17
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