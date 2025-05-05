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شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان للجزيرة مباشر: الدروز في سوريا لا يريدون الانفصال عن الوطن أو المجتمع السوري بل يريدون الدعم والحماية

Lebanon 24
05-05-2025 | 10:29
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