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نتنياهو: لا يمكن أن ينشغل ضباط الجيش وقادته بالبحث عن محامين للدفاع عنهم وهم في خضم الحرب

Lebanon 24
05-05-2025 | 10:39
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