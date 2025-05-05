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وزير إسرائيلي: كما حولنا الجبهة الشمالية إلى جبهة هادئة سنفعل أيضا في جبهة غزة

Lebanon 24
05-05-2025 | 11:12
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