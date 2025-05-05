باسيل: النتائج تدل على انتشار التيار في كل جبل لبنان وأنه لا يزال القوة الاساسية وإذا كنا خسرنا مدناً اساسية فقد دخلنا في انتخاباتها بهدف تأكيد وجودنا مقابل تحالفات كبيرة معروفة

Lebanon 24