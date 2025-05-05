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باسيل:حاولنا صياغة توافقات ونجحنا في العديد منها أو دعمنا مرشحين ولوائح وعلى هذا الأساس عندما نقول فزنا فذلك يعني أننا فزنا مع العائلات والناس وليس أن نحتكر ذلك

Lebanon 24
05-05-2025 | 11:21
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