باسيل: نتكلم عن تواجد التيار في 203 بلديات وهناك 639 فائزاً والبقية هي لقوى ثانية كالقوات والكتائب والمستقلين والشخصيات المحلية ونحن لم نتكلم إلا عن أنفسنا

Lebanon 24