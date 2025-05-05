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باسيل: يجب أن نتكلم ايضا عن المدن الكبرى في جبل لبنان الجنوبي حيث حققنا او ساهمنا في تحقيق فوز كبير في الحدت والكحالة ودير القمر

Lebanon 24
05-05-2025 | 11:29
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