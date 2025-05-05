باسيل: في جونية عملنا للتوافق والمعنيون يعلمون ذلك لكن بقينا وحدنا في مواجهة خمسة قوى وحصولنا على حوالى 3000 صوت له معنى ومع الشباب والعائلات نلنا 37% من الأصوات

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