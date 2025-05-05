باسيل: سنكون مشاركين مع الناس في الشمال والجنوب والبقاع وبيروت ومجددا لمسنا تجذرنا في هذا المجتمع وكيف أن ناسنا لا يخرجون منا وهذا مؤشر لقوة التيار التي لا تتزعزع

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