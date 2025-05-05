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التحكم المروري: تعطل سيارة على اوتوستراد الزلقا المسلك الغربي ودراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على المعالجة

Lebanon 24
05-05-2025 | 11:45
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