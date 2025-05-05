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القناة 12 الإسرائيلية: شركة ويز إير تعلق رحلاتها إلى إسرائيل حتى صباح الخميس ومجموعة لوفتهانزا حتى الأحد المقبل

Lebanon 24
05-05-2025 | 12:10
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