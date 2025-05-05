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زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان: بالتزامن مع استدعاء جنود الاحتياط للجبهة يقوم المتهربون من الخدمة بإغلاق الشوارع يجب وضع حد لهذا الجنون

Lebanon 24
05-05-2025 | 12:22
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