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أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: العملية العسكرية الواسعة ستبدأ في غزة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق

Lebanon 24
05-05-2025 | 14:41
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