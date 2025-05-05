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مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة: نتنياهو نسب زورا إلى طهران أفعال اليمنيين

Lebanon 24
05-05-2025 | 15:36
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